SEMPLICI, Con lo Spezia gara importantissima

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - "Una gara importantissima, e non sarà l'ultima. È uno scontro diretto, facile intuire perché è così importante. I risultati delle altre squadre? Contano, ma abbiamo il dovere di fare la corsa su noi stessi. Siamo carichi, pronti a una grande gara per ottenere un risultato positivo". Sono le parole dell'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, alla vigilia dello scontro-salvezza con lo Spezia. La squadra rossoblù da ieri è in ritiro per trovare concentrazione e compattezza. Semplici avrà di nuovo a disposizione Pavoletti e Lykogiannis, reduci dalla giornata di squalifica. Dovrebbero partire titolari, ma il tecnico non ha svelato la formazione: "Non penso che ci saranno grandi sorprese - ha spiegato senza sbilanciarsi troppo- giocheremo sulla falsariga delle precedenti partite. Per gli uomini vedremo". Attenzione allo Spezia: "Una squadra partita senza i favori del pronostico, ma che sta facendo bene. Ho presente la gara con il Milan. È una squadra aggressiva, abile palleggio ma anche sugli esterni accompagnando la manovra con tanti giocatori. Tocca a noi rompere i loro equilibri, consapevoli delle nostre qualità". La sconfitta con la Juventus ha interrotto la mini serie positiva di tre gare. "La squadra ha mostrato personalità- ha detto- anche se poi abbiamo sbagliato perdendo palle importanti o nell'azione del primo gol su calcio d'angolo. Le prime mezze occasioni però le avevamo avute noi. Dobbiamo ancora migliorare, anche essere più furbi. Stiamo lavorando per cercare di mantenere sino alla fine della partita i giusti equilibri". (ANSA).