SEMPLICI, Adli sorpresa: campionato viola straordinario

FirenzeViola.it

Nel corso di Maracanà, su TMW Radio, ha preso la parola anche Leonardo Semplici, allenatore attualmente libero nonché ex tecnico della Fiorentina Primavera. Che ha parlato così della squadra di Palladino, a cominciare dalla mano dello stesso ex Monza: "Ha capito che in quella maniera la squadra proponeva poco ed era difficile mettere in condizione i giocatori di esprimersi al meglio. Ha cambiato la disposizione di un paio di calciatori e poi sono entrati altri elementi in condizione che gli stanno permettendo di fare un campionato straordinario".

Palladino e Baroni gli allenatori del momento. Adli, Cataldi, Guendouzi e Rovella: chi è stato valorizzato di più?

"Sicuramente Palladino ha valorizzato Bove, Cataldi, Adli, che venivano da squadre importanti e avevano voglia di rimettersi in gioco. Adli è stato quasi una sorpresa, sta facendo veramente la differenza. E poi il mio amico Baroni sta facendo qualcosa di straordinario, oggi la Lazio è la migliore del campionato italiano per l'espressione di gioco. Palladino invece è stato molto bravo a cambiare dopo un inizio non buono ed è riuscito anche lui a trasferire le sue idee. Ai tecnici bisogna dare del tempo per lavorare".