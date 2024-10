SELVAGGI, Milan, manca l'amalgama. Cade nei soliti errori

FirenzeViola.it

Franco Selvaggi, ex attaccante del Cagliari e campione del mondo '82, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha parlato così dopo Fiorentina-Milan: "Il Milan sta pagando un po' il cambio di giocatori e allenatore. Deve ancora trovare un assetto stabile. Manca l'amalgama, si diceva un tempo. Fa delle belle partite e poi ricade negli stessi errori. È un percorso di maturazione, ci vorrà ancora del tempo. Diamo tempo al suo allenatore, è arrivato quest'anno. Non si inventa niente nel calcio, però il Milan è una buona squadra e potrà dire la sua in un campionato molto equilibrato".