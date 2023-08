SELA CUP, Terracciano recuperato, partenza domani

FirenzeViola.it

La Fiorentina, dopo l'amichevole di Grosseto, domani pomeriggio partirà alla volta di Newcastle dove disputerà la Sela Cup contro i padroni di casa, sabato pomeriggio, e il Nizza, domenica primo pomeriggio. Alla competizione partecipa anche il Villarreal. Il formato del torneo prevede infatti che alle squadre vengano assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e un punto aggiuntivo per ogni gol segnato. Alla fine dell’ultimo match sarà dunque assegnata la Sela Cup.

Un nuovo esame internazionale dunque, in vista della prossima Conference per capire se sono stati fatti passi avanti rispetto alla trasferta di Belgrado, dove la Fiorentina ha rimediato una brutta sconfitta maturata in pochi minuti nel primo tempo. Alla trasferta parteciperà anche Pietro Terracciano che sembra aver recuperato dai problemi alla cassa toracica accusati proprio dopo l'amichevole in Serbia. Difficilmente Barak e Sottil verranno portati, così come Pierozzi ancora convalescente.