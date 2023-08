SELA CUP, La classifica: Fiorentina ora a 5 punti

La Fiorentina risale la classifica della Sela Cup ed ora si trova in vetta con 5 punti in attesa di Newcastle-Villarreal. Tutto può ancora succedere ma un verdetto già c'è, grazie alla vittoria viola sul Nizza: la Fiorentina non arriverà ultima. Grazie infatti ai 5 punti conquistati oggi ha superato definitivamente il Nizza che, grazie al gol, si è portato a 3 punti. La classifica finale e la vittoria del trofeo dipenderà dal risultato della seconda gara di oggi.

Newcastle 5

Fiorentina 5

Nizza 3

Villarreal 2