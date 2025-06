V. Park, danni seri al padiglione C. Nazione: "Si spera di riaprirlo a settembre"

vedi letture

La Nazione stamani racconta alcuni dettagli dell’incendio divampato ieri al Viola Park. Le fiamme, partite da una stanza del primo piano del padiglione C, hanno rapidamente coinvolto anche il tetto, illuminando la notte come fosse giorno. Solo all’alba i vigili del fuoco, intervenuti con 20 operatori e diversi mezzi, sono riusciti a domare completamento il rogo. I danni alla struttura sono seri: il padiglione C è stato dichiarato inagibile e resterà chiuso per un periodo. La Fiorentina spera di poterlo riaprire per settembre, in coincidenza con la ripresa delle attività sportive dei giovani atleti.