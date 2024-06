SCOPRITORE KEAN, Col giusto allenatore farà bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Moise Kean è sempre più vicino a diventare il primo acquisto dell’era Palladino. L’attaccante, attualmente in forza alla Juventus, fu scoperto da Maurizio Molinelli che, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato del suo ex allievo. Tra le sue risposte ci sono anche delle indicazioni tattiche sulla posizione dell’attaccante classe 2000. Ecco le sue parole:

"È un giocatore che fin da giovane ha dimostrato grandi doti. Ha sempre giocato nelle giovanili, mostrando costantemente il suo valore. Tecnicamente è molto abile e ha una notevole forza fisica. Non è stato fortunato negli ultimi anni a causa di vari infortuni, ma essendo nato nel 2000 è ancora molto giovane, pur avendo accumulato già esperienza e capacità tecniche. Nonostante un periodo di rallentamento, sono convinto che troverà la sua strada nel calcio".

E poi: "Se la Fiorentina decidesse di puntare su di lui, sarebbe un affare, considerando i suoi ampi margini di miglioramento. Con il giusto allenatore e integrandosi bene nella squadra, potrebbe davvero dare un contributo significativo. Potrebbe giocare bene come prima punta, ma se la Fiorentina decidesse di prendere un altro attaccante, secondo me Kean potrebbe tranquillamente giocare come seconda punta".