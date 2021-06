SCONCERTI, Vlahovic via? Adesso comandano i viola

Mario Sconcerti, editorialista de Il Corriere della Sera ed ex dirigente viola, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare anche dell'ipotesi di una cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco la sua opinione in merito: "Cedere Vlahovic? Dipende dalle intenzioni del calciatore e dai soldi messi sul piatto dalla Juventus. Gli stessi bianconeri hanno ceduto giocatori importanti, non vedo perché la la Fiorentina non dovrebbe. Credo però che non lo faccia. Ora comanda la Fiorentina, il giocatore è legato da due anni di contratto".