INDISCREZIONI DI FV VIOLA, SEDUTA DI SCARICO POSTICIPATA. ECCO L'ORARIO La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL TUO MIGLIORE IN VERONA-FIORENTINA 1-2 Torna a vincere, e a respirare in classifica la Fiorentina, che si impone in casa dell'Hellas Verona di Juric con il risultato finale di 1-2. Al solito, per dare forma al Premio Top FirenzeViola.it di fine stagione, vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo.... Torna a vincere, e a respirare in classifica la Fiorentina, che si impone in casa dell'Hellas Verona di Juric con il risultato finale di 1-2. Al solito, per dare forma al Premio Top FirenzeViola.it di fine stagione, vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi