SCONCERTI, Viola così è una squadra incompleta

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole: "Borja Valero sarà il quinto-sesto centrocampista. Secondo quanto dice Pradè, non si prende più nessuno. Si fermano ad un passo dal fare una buona squadra. Così resta una squadra incompleta. Manca il regista e il centravanti, in compenso tiene Chiesa. E' una squadra da ottavo-undicesimo posto. Ora Commisso, con la legge sugli stadi in arrivo, non ha più scuse. Deve portare i giocatori".