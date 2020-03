SCONCERTI, Tonali? E' ancora molto giovane

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti e ha parlato dell'obiettivo della Fiorentina Sandro Tonali: "Non deve essere paragonato a Pirlo, ma questo non vuol dire che non sia un buon giocatore. Pirlo è stato un giocatore di livello mondiale. Giusto non fare paragoni, ma il ruolo è lo stesso. Magari può diventare meglio di lui o non raggiungerlo mai. E' ancora molto giovane".