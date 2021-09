SCONCERTI, La Fiorentina può lottare con tutti

Il decano dei giornalisti italiani Mario Sconcerti è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per analizzare il campionato. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:

"La Fiorentina deve essere soddisfatta della partita di ieri, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà ogni squadra, non di saperla battere. Ma questi sono anche i limiti. Doveva segnare prima il primo gol e chiuderla. Credo che sia una squadra in costruzione, doveva tenere di più ma non c'è riuscita".

In alcune giocate ricorda il Foggia di Zeman? "Si è visto qualcosa, i princìpi sono quelli del boemo. Cerca di tenere più la palla rispetto a Zeman, quello che la consuma è proprio quello. E' stata impressionante la velocità con cui riprendeva il pallone nel primo tempo. Forse ha fatto troppo fatica. La Fiorentina però ha sempre giocato così. Ingenua l'espulsione di Gonzalez. Credo che la Fiorentina si toglierà delle soddisfazioni quest'anno".