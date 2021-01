SCONCERTI, Kokorin acquisto azzardato e temerario

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Esce Ribery per far posto a Kokorin nella Fiorentina?

"Siamo sempre drastici... Oggi ormai si gioca in quindici, c'è spazio per tutti. Poi bisogna vedere cosa sia Kokorin, mi sembra un acquisto un po' azzardato... Temerario. Però si è sposato e ha fatto un figlio, credo che quando sono successe quelle cose col funzionario del governo non fosse in se stesso... Un gran giocatore, ma non gioca da mesi: pensavo sarebbero andati un gradino sotto, ma magari su qualcuno di più sicuro".