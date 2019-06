SCONCERTI, Dispiace per come sono andati via i DV

Queste le parole del decano del giornalismo e opinionista, Mario Sconcerti, su alcuni temi attuali in casa Fiorentina: "I viola hanno bisogno di un attaccante esperto, quest'anno è andata male perché non lo avevano. Mi fa piacere sentire nomi incredibili come quello di Ibrahimovic. Credo che la Fiorentina quando andrà in USA sarà già una squadra competitiva, non ci va per fare figuracce. Sono molto felice del ritorno di Pradè, è una persona competente. Mi dispiace per come sono andati via sia Corvino che i fratelli Della Valle. Non ho mai visto Batistuta uno particolarmente innamorato di Firenze anche perché ha sempre chiesto molti soldi per rimanere".