SCONCERTI, Cederei Sottil. Drago non adatto ai viola

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto per parlare di Fiorentina ed ha iniziato la sua analisi con la sconfitta contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "E' stata una bella partita da parte dei viola, soprattutto nel primo tempo, ma i due gol subiti hanno tagliato le gambe alla squadra di Italiano e dato energie ai nerazzurri, come aveva beneficiato la Fiorentina della rete di Sottil. E' impossibile correre 90 minuti come la prima frazione, quindi la squadra si è riposata ed ha aspettato, ma è andata male. Senza questi cali, i viola possono dire la loro per l'Europa. Le scelte di Italiano? Benassi su Perisic è molto rischioso e serve rispetto per l'avversario anche se lui sa quello che fa. L'Udinese per esempio segna poco, ma è fisico e andrà sfruttata l'agilità per metterli in difficoltà. Non ho idea di chi potrebbe giocare. Italiano come Zeman? Non lo vedo il paragone. Zeman non faceva fase difensiva, Italiano la studia molto. Commisso? L'ho immaginato sempre come uno che prende due calciatori forti e costruisce la squadra nel tempo. Così sta facendo, ma bisogna che stia attento a quello che dice perché fa confusione. Sottil? Non ha le qualità per crescere e lo cederei, ma con qualche rimpianto. Per Berardi l'avrei fatto partire perché è grezzo e non pensa velocemente come deve fare chi gioca in una squadra forte. Ce ne sono di meglio. Dragowski o Terracciano? Il polacco non è adatto alla Fiorentina ed è evidente quando gioca con i piedi. La sua partenza mi pare scontata".