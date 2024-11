SCARPA D'ORO, Kean riparte da 16pt. Lewandowski in testa

FirenzeViola.it

Con i campionati che si accingono a ripartire dopo la sosta per le nazionali, riparte anche la corsa alla Scarpa d'Oro. Al momento comanda la graduatoria del miglior bomber d'Europa Robert Lewandowski, seguito da Victor Gyokeres ed Erling Haaland. Per lo svedese, autore di 16 reti, il coefficiente è più basso rispetto a quello garantito ai cinque maggiori campionati europei. Moise Kean, attaccante della Fiorentina autore di 8 gol finora in campionato, figura in graduatoria al fianco di grandi campioni come Salah o Vinicius (che come il centravanti viola conta su un coefficiente di 2, giocando in uno dei top 5 campionati europei). Questa è la classifica prendendo in considerazione solo i giocatori più importanti e che possono disporre di un coefficiente superiore a 1.

Robert Lewandowski (Barcellona) 28

Victor Gyokeres (Sporting) 24

Erling Haaland (Manchester City) 24 punti

Harry Kane (Bayern Monaco) 22

Mateo Retegui (Atalanta) 22

Omar Marmoush (Eintracht Francoforte) 22

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 20

Bryan Mbeumo (Brentford) 16

Mohamed Salah (Liverpool) 16

Chris Wood (Nottingham Forest) 16

Moise Kean (Fiorentina) 16

Mason Greenwood (Marsiglia) 16

Vinicius jr. (Real Madrid) 16

Marcus Thuram (Inter) 14

Albert Gronbaek (Bodo/Glimt, Rennes) 14

Henrik Meister (Sarpsborg, Rennes) 14

Ayoze Perez (Villarreal) 14

Cole Palmer (Chelsea) 14

Raphinha (Barcellona) 14

Yoanne Wissa (Brentford) 14

Jonathan David (Lilla) 14

Thierno Barry (Basilea, Villarreal) 13,5

Ciro Immobile (Besiktas) 12

Kylian Mbappé (Real Madrid) 12

Kang-In Lee (PSG) 12

Tim Kliendienst (Bor. M'Gladbach) 12

Ante Budimir (Osasuna) 12

Evann Guessand (Nizza) 12

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 12

Ademola Lookman (Atalanta) 12

Victor Boniface (Bayer Leverkusen) 12

Nicolas Jackson (Chelsea) 12

Dusan Vlahovic (Juventus) 12

Danny Welbeck (Brighton) 12