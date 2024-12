SCARPA D'ORO, Kean a 22. Guida un mostruoso Salah

FirenzeViola.it

Weekend di partite in archivio e consueto aggiornamento della graduatoria della Scarpa d'Oro, il riconoscimento che premia ogni anno il miglior bomber d'Europa. Guida la classifica proprio un ex viola come Mohamed Salah, all'ennesima stagione mostruosa a Liverpool con già 17 gol a referto in Premier League. Segue Robert Lewandowski con un centro in meno, mentre i primi rappresentanti della Serie A sono Marcus Thuram e Mateo Retegui, capocannonieri del nostro campionato con 12 marcature ciascuno. Poco sotto troviamo Moise Kean, a 11 gol con la maglia della Fiorentina.

Questa è la classifica prendendo in considerazione solo i giocatori più importanti e che possono disporre di un coefficiente superiore a 1 (coefficiente 2 garantito solo ai 5 maggiori campionati, ovvero Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League e Serie A).

Mohamed Salah (Liverpool) 34 punti

Robert Lewandowski (Barcellona) 32

Harry Kane (Bayern Monaco) 28

Erling Haaland (Manchester City) 28

Victor Gyokeres (Sporting) 27 (coefficiente 1,5)

Omar Marmoush (Eintracht Francoforte) 26

Mateo Retegui (Atalanta) 24

Marcus Thuram (Inter) 24

Cole Palmer (Chelsea) 24

Alexander Isak (Newcastle) 24

Raphinha (Barcellona) 22

Jonathan David (Lilla) 22

Chris Wood (Nottingham Forest) 22

Moise Kean (Fiorentina) 22

Jonathan Burkardt (Magonza) 20

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 20

Ante Budimir (Osasuna) 20

Matheus Cunha (Wolverhampton) 20

Bryan Mbeumo (Brentford) 20

Mason Greenwood (Marsiglia) 20

Kylian Mbappé (Real Madrid) 20

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 18

Joane Wissa (Brentford) 18

Nicolas Jackson (Chelsea) 18

Tim Kliendienst (Bor. M'Gladbach) 18

Ademola Lookman (Atalanta) 18

Jamal Musiala (Bayern) 18

Kasper Dolberg (Anderlecht) 18 (coefficiente 1,5)

Krzysztof Piatek (Basaksehir) 18 (coefficiente 1,5)