SCARONI, Un nuovo stadio porta benefici a tutti

Il tema-stadio è di stretta attualità anche a Milano: tramite il proprio profilo Linkedin, il presidente del Milan Paolo Scaroni si è espresso positivamente sui benefici che un nuovo impianto sportivo potrebbe portare sia al capoluogo lombardo che alle due società interessate, Inter e Milan, già attive in sinergia nel progetto-stadio decise a continuare la collabozione per la costruzione dell'impianto. Queste le parole del numero uno rossonero: "Un Nuovo Stadio è molto di più di un punto di incontro tra sport, tifosi e comunità. Il nuovo stadio del Tottenham, oltre ai servizi e alle opportunità di lavoro già create, diventerà presto un “hub energetico”, per minimizzare l’impatto ambientale. Il nuovo stadio sarà un progetto innovativo e sostenibile per raggiungere l’autosufficienza della struttura e dell’area circostante, attraverso tecnologie innovative. I luoghi del calcio diventano protagonisti della vita e del futuro delle città: modelli virtuosi di riqualificazione urbana, motori di sviluppo, dal positivo impatto sociale ed economico, nel totale rispetto dell’ambiente".

Le dichiarazioni di Scaroni suonano come l'ennesima spinta verso un rinnovamento di cui tanto si parla anche a Firenze.