SCARNECCHIA, Viola sta preparando grande mercato

Roberto Scarnecchia, ex centrocampista di Roma e Napoli, è intervenuto così a Radio Sportiva per commentare il mercato della Fiorentina e non solo:

"Non credo che la Fiorentina sia indietro sul mercato, molte altre squadre sono in condizioni peggiori. Ho sentito delle visite di Mandragora di stamani e in più stanno cercando di chiudere Dodo. So anche che hanno provato a contattare Mertens dopo lo svincolo. Se la partenza sul mercato della viola non convince cosa dovremmo dire delle altre? A parte l'Inter le altre sono tute ferme. Io penso quindi che la Fiorentina stia facendo un grande mercato, non percepisco negatività che altri fanno trapelare. Deve riempire molti slot ancora vuoti ma è sulla buona strada. Anche se al momento è tutto fermo Pradè sta cercando di chiudere alcune trattative, Dodo e Jovic su tutti, poi sicuramente ne arriveranno altri".