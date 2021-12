SCAMACCA, La Juventus non parteciperà ad aste

Alla Juventus piace, e non poco, Gianluca Scamacca. Ma secondo Tuttosport la società bianconera non ha alcuna intenzione di mettere in conto un investimento extralarge già a gennaio e soprattutto non ha interesse ad entrare in una eventuale asta al rialzo, visti gli inserimenti di Inter, Milan e Fiorentina sul giocatore. Il Sassuolo lo valuta 40 milioni di euro e la folta concorrenza fa il gioco dei neroverdi, per questo la Juventus osserva ma senza forzare la mano. Il quotidiano quindi, partendo dalle difficoltà nell'arrivare a Icardi, Cavani, Aubameyang, Milik e Martial, propone alcune voci inglesi che parlano di un interessamento per Alexandre Lacazette, francese classe '91 in scadenza di contratto con l'Arsenal.