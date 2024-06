SCALVINI, Rottura del crociato. Salta l'Europeo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Al minuto 84 di Atalanta-Fiorentina Giorgio Scalvini è uscito per infortunio. Il giovane centrale nerazzurro ha fatto un movimento non congruo con il ginocchio sinistro e si è accasciato a terra chiedendo il cambio. Dopo le prime diagnosi che avevano evidenziato quantomeno una distorsione, ora è arrivato il responso definitivo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrale classe 2003 salterà quindi l'Europeo in Germania con la Nazionale di Spalletti. Questo il report medico uffciale:

"Dopo la partita contro la Fiorentina, Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter".