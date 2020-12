SASSUOLO-BENEVENTO, Finisce 1-0 per i neroverdi

Vincere per portarsi almeno per una notte al secondo posto in solitaria in classifica alle spalle del Milan oppure vincere per mettere in cascina il quarto risultato utile consecutivo e portarsi ad un rassicurante +8 sulla zona retrocessione. Su questo bivio ha preso il via l’anticipo dell’11^ giornata di Serie A fra Sassuolo e Benevento al Mapei Stadium. Ai padroni di casa basta la singola rete di Domenico Berardi per portare a casa i tre punti, nonostante l'aver giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.