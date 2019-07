SASSUOLO, Arriva Toljan: può liberare Lirola

Jeremy Toljan al Sassuolo, da oggi è un affare ufficiale. Laterale destro, classe '94, il tedesco diventa così il terzo giocatore di fascia a disposizione dei neroverdi. Con caratteristiche simili, difatti, nella rosa di De Zerbi, ci sono già Pol Lirola e Claud Adjapong. Chi parte? L'interesse della Fiorentina per lo spagnolo non è certo una novità. I viola, però, non sono da soli: Lirola piace anche in Spagna, nelle ultime ore vi sono stati dei sondaggi concreti per il classe '97. Il Sassuolo lo valuta 20 milioni di euro. Non è detto che sia lui, però, il partente: anche Adjapong ha diverse richieste, e se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe essere lui a salutare il Sasol, lasciando spazio all'inserimento di Toljan.