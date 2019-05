SARZANINI, Per Reja decisiva partita con Fiorentina

In vista della prossima partita di campionato della Lazio, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Enrico Sarzanini, giornalista, espero di cose biancocelesti. Ecco le sue parole per capire il momento della Lazio e cosa dovrà aspettarsi la Fiorentina: "Direi che le responsabilità del momento della formazione di Reja sono da ricercare nel mercato invernale durante il quale la squadra è stata notevolmente indebolita. [...] Reja ha chiesto più volte rinforzi e proprio per questo è nata la spaccatura fra la dirigenza e il tecnico, con entrambe le parti che si caricano le colpe a vicenda. Un addio del ds Tare? Credo che invece si vada verso la riconferma, a meno che Lotito non decida di mollare. Come vedo il futuro di Reja? Lotito non ama esonerare gli allenatore, anche se in questo momento è più facile vedere Reja come unico responsabile di tali risultati. I tifosi stanno portando avanti una dura contestazione per il mercato sia verso il presidente che verso Tare. Sarebbe quindi facile distogliere l'attenzione verso di loro puntando il dito su Reja, ma credo che in questo momento mancando 14 partite è più utile andare avanti con l'ex tecnico del Napoli. Al massimo credo che la Lazio potrebbe puntare su una soluzione interna come Simone Inzaghi. Saranno decisive le partite contro Fiorentina e Roma, ma non escluso che se le cose dovessero andare male Reja decida di dimettersi".

La prossima partita di campionato della Lazio sarà domenica prossima contro la Fiorentina. Nel frattempo la viola giocherà a Bologna il recupero di campionato, mentre la Lazio se la vedrà nel ritorno di Coppa Uefa contro l'Atletico Madrid giovedì sera.