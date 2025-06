Sarri svela: "In Arabia avrei guadagnato in un mese quanto qui in un anno"

Dopo le sue parole a Firenzeviola.it di ieri, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Sportitalia nel corso della quale è tornato sull'addio ai biancocelesti di un anno e mezzo fa, il suo ritorno e non solo: “La verità è che quando hai problemi familiari di salute, di familiari a cui sei particolarmente attaccato, molto probabilmente non sei nelle condizioni mentali di sopportare i normali problemi di lavoro. In quel momento non avevo le basi per sopportare quei problemi. Niente di eclatante, nulla che non mi fosse già successo cinquanta altre volte in cui avevo la testa di sopportare quelle cose”.

Sarri rivela anche di un'offerta per lui proveniente dall'Arabia Saudita: “A livello familiare avevo avuto delle cose che mi avevano segnato, quindi probabilmente era meglio tornare in una lucidità totale e riuscire ad assorbire certi lutti che son successi in famiglia. Però anche quest’estate ho avuto delle trattative con un club dell’Arabia Saudita dove avrei guadagnato in un mese quello che alla Lazio guadagno in un anno. Però ho detto fin dall’anno scorso che sarei andato dove mi portava il cuore, non i soldi”.

Di che cifre si parla? Sarri dribbla la domanda: “Non mi interessa. Il calcio l’ho sempre fatto per passione e tutti i soldi che sono arrivati sono stati una conseguenza della mia passione, non vorrei cominciarlo a farlo ora per soldi. In Arabia Saudita non andrei. È un qualcosa che se ci penso non mi provoca una reazione emotiva, non mi dà stimoli, mi riuscirebbe difficile”.