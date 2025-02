Sarri rivela: "Ho ricevuto diverse offerte ma nessuna di queste mi ha fatto vacillare"

Intervistato dal Corriere della Sera, Maurizio Sarri ha parlato del momento che sta vivendo e del futuro: “È stato un anno difficile a causa di problemi personali: qualcuno si è risolto, altri no. Ho perso mia mamma e uno zio a cui ero legatissimo. Mia moglie è stata in terapia intensiva e anche io ho avuto un infortunio. Dopo la sofferenza ci siamo ripresi”.

Ha ricevuto offerte?

“Più di una e da continenti diversi, anche una ricchissima dall’Arabia. Nessuna proposta mi ha fatto scattare quel clic interiore per rimettermi in gioco. Mi serve un grande progetto. Ho lavorato in squadre importanti negli ultimi 10 anni, ora spero di ricevere la chiamata giusta, così da far accendere la scintilla. Sennò sto fermo. Se ho ricevuto una chiamata dal Milan? Non rispondo, le dico solo che in generale ho ricevuto proposte formulate in maniera tale da non farmi vacillare”.

Potesse scegliere, dove si sentirebbe a suo agio?

"Nel campionato italiano, che è casa mia e il torneo più adatto alle mie caratteristiche. Poi in Premier dove si respira un clima unico. La cosa che più mi manca è l’adrenalina. Poi il campo, la preparazione quotidiana della partita, il vissuto del gruppo. Mi piace tutto del calcio, tranne il mercato: sembra la soluzione per risolvere ogni problema. Non si parla mai invece di come sviluppare il talento”.

Qual è il giocatore più forte che ha avuto?

“Sono legato a un ragazzo, sensibile e delicato, che avrebbe potuto avere una carriera strepitosa, Riccardo Saponara”.