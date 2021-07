SARRI, Il pubblico mi ha fatto tornare l'entusiasmo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Per me è stato importante rivedere la gente intorno alla squadra, è stato bellissimo. Gli ultimi mesi da allenatore li ho fatti senza pubblico ed è stato molto triste. Rivedere la gente qui mi ha fatto tornare l'entusiasmo" lo ha detto Maurizio Sarri a Lazio Style Radio al termine del ritiro ad Auronzo di Cadore. "La gente locale considera la Lazio come la loro squadra. L'impatto è stato perfetto, così come il terreno d'allenamento e sono contento di quello che ho visto in queste settimane" ha concluso il tecnico biancoceleste che nel pomeriggio sarà nella Capitale con il resto della squadra. (ANSA).