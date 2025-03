Saputo: "Deluso per come Motta lasciò il Bologna, ma noi fortunati a trovare Italiano"

Joey Saputo, presidente del Bologna, in una intervista a Omni News Italian, è tornato sull'addio di Thiago Motta al club rossoblù: " Ha deciso lui di andarsene, abbiamo fatto di tutto per tenerlo. Mi è dispiaciuto il modo in cui è avvenuto, sia da parte della Juventus sia da parte sua: non tanto la scelta, ma il modo mi ha deluso". E sull'esonero dalla Juve: "Non so cosa sia successo alla Juve - le parole riportate dalla versione on line del Corriere di Bologna - mi dispiace per lui, anche se è andato via in quel modo, perché so come lavora".

Su Vincenzo Italiano ha aggiunto: "Abbiamo trovato un allenatore che ha i valori che volevamo, siamo stati fortunati. Aveva già portato i suoi club in Europa, il cambiamento era difficile ma c’era fiducia anche quando la stagione non è iniziata su livelli attesi e Italiano ha lavorato con noi per creare la squadra che abbiamo ora".

E sulla possibilità di tornare in Champions anche in questa stagione: "Al quarto posto si sta bene, ma la stagione è ancora lunga e ci attendono diversi scontri diretti, non è certo finita. Anche lo scorso anno non pensavamo di andare in Champions, in estate ci sono stati tanti cambiamenti dopo un’annata incredibile: sono contento e forse anche un po’ sorpreso di dove siamo, ma abbiamo lavorato forte per arrivarci".