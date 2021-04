SAPUTO, Avanti col restyling: covid non ci ha fermati

Il tema stadio resta caldo anche dalle parti di Bologna, dove il presidente Joey Saputo spera in grande. Oltre ad aver dichiarato - tramite i canali ufficiali del club - di voler costruire una squadra sempre più forte, l'imprenditore americano ha preso una posizione sulla Superlega e si è espresso anche sulla questione infrastrutture: "Superliga? Capisco cosa volevano fare quei club e il perché. La forza del calcio però è l'unità, non sarebbe stata una cosa buona per il calcio nazionale e mondiale. Le reazioni delle Leghe sono state chiare. Restyling Dall'Ara? Stiamo andando avanti, il Covid non ci ha ritardato. Vogliamo lavorare per creare uno stadio temporaneo prima di iniziare i veri lavori al Dall'Ara. La pianificazione va avanti con ordine e ci tengo ad avere uno stadio all'altezza".