SAPONARA, Lettera di addio: "Dato tutto me stesso"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'avventura tra la Riccardo Saponara e la Fiorentina è giunta al termine. Il calciatore, per ringraziare e salutare tutti i tifosi viola, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram: "Grazie, grazie e ancora grazie. Non trovo parole migliori che mi aiutino a riassumere tutto ciò che vorrei esprimere al termine di questo meraviglioso cammino, sicuramente tortuoso, ma ricco di gioie e soddisfazioni. Firenze è entrata nel mio cuore in un attimo ed ogni singolo momento vissuto in questi sei anni mi ha reso un uomo più maturo e un giocatore migliore. Sfoglio con fierezza l’ultima pagina di questo capitolo, consapevole di aver dato tutto me stesso per onorare i colori di questa città. Un abbraccio a tutti. Forza Viola. Ricky".