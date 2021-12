SANSONE, No Vax? Lui: "Non c'è libertà di scelta"

Ha fatto discutere la notizia per cui il Bologna avrebbe tre giocatori che non si sono fin qui vaccinati. Uno di questi potrebbe essere Nicola Sansone: sulle sue pagine social l'attaccante classe '91 italo-tedesco si è lasciato andare ad un duro sfogo. Ecco quanto si legge: "Viviamo in un mondo di merda dove i diritti umani non contano un cazzo!!! Non esiste più la libertà di scelta!!!".