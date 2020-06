SANCHO, Anche lui è con George Floyd: "Giustizia"

Continua a fare rumore in tutto il mondo la protesta legata alla morte di George Floyd, soffocato da un agente di polizia a Minneapolis. Dopo aver segnato il gol del 2-0 nella partita che poi il suo Borussia Dortmund ha vinto 6-1 in casa del Paderborn, l'esterno Jadon Sancho si è tolto la maglietta da gioco, mostrando una t-shirt sulla quale si poteva leggere: "Giustizia per George Floyd". Non è la prima voce che arriva in Bundesliga sul tema, vista l'esultanza di Marcus Thuram nel pomeriggio e la fascia portata ieri al braccio dal difensore Todibo dello Schalke.