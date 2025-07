Dagli inviati Gli assenti del Viola Park: Fortini continua ad allenarsi a parte

Nella Fiorentina che si sta allenando in questi istanti sul campo centrale del Viola Park, spicca qualche assenza: in particolare si tratta di Barak, Infantino, Ikone e Sabiri che continuano ad allenarsi a parte in quanto fuori dal progetto tecnico di Pioli.

Niccolò Fortini invece continua a fare allenamento individuale per recuperare dall'infortunio di fine stagione scorsa, Richardson è invece ancora assente per problemi familiari. In più si allena a parte Mattia Viti, tutto da programma, così come fatto da Moise Kean stamani.