Live Quinto giorno di ritiro: la Fiorentina riabbraccia il suo pubblico al Viola Park, segui l'allenamento

19.45 - Finisce l'allenamento.

19.40 - Inizia il lavoro di scarico: corsa blanda per sciogliere dopo l'allenamento.

19.36 - Finisce la partitella tra gli applausi del pubblico.

19.20 - Partitella a grande intensità, protagonisti su tutti Gudmundsson e Kean, col primo che ha agito addirittura da centrocampista.

19.10 - Inizia la partitella, aperta con un gran gol di Kean.

19.00 - In questo momento una mini-partitella, attacco contro difesa, in scena sul campo.

18.45 - Gli assenti della seduta: Barak, Infantino, Ikone e Sabiri continuano ad allenarsi a parte, Fortini fa allenamento individuale, Richardson sempre assente per motivi familiari. Allenamento a parte, come da programma, per Mattia Viti

18.40 - Circa 400 spettatori presenti al Viola Park.

18.35 - Si rivede Oliver Christensen, portiere aggregato al gruppo da poche ore dopo sei mesi in prestito alla Salernitana. In gruppo anche Nicolas Valentini: per entrambi c'è aria di cessione, con l'argentino in particolare che sembra sempre più vicino da un secondo prestito all'Hellas Verona.

18.30 - Entrano i calciatori della Fiorentina. Applausi dei presenti.

Venerdì 18 luglio, giorno cinque. La Fiorentina prosegue a vele spiegate il ritiro estivo 2025 in quel del Viola Park, che dopo due giorni torna ad aprire le sue porte anche ai tifosi, accorsi a seguire il terzo allenamento aperto ai loro occhi e a quelli dei media. La squadra di Pioli svolge oggi pomeriggio un'altra seduta di fronte a tante persone - tra sostenitori e addetti ai lavori - giunte sugli spalti del Curva Fiesole, su FirenzeViola.it la diretta testuale: