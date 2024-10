SAN GALLO-FIORENTINA, Svizzeri in crisi ma trasferta ostica

La Viola vuole allungare la striscia positiva e sfruttare il momento di forma, ma in questo secondo match di Conference League le insidie non mancano

La Fiorentina si prepara ad affrontare la seconda partita del girone unico di Conference League, dopo aver vinto la prima gara casalinga diverse settimane fa. La Viola fa visita al San Gallo giovedì alle ore 18.45 e teatro della sfida sarà il Kybunpark e spera di allungare la striscia positiva di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. La trasferta in Svizzera è alla portata, ma le insidie non mancano perché i padroni di casa hanno comunque discrete qualità da mettere in campo per impensierire gli avversari.



Gli uomini di Raffaele Palladino sono reduci dall’esaltante successo per 0-6 al Via del Mare contro il Lecce, che ha riportato la formazione toscana in zone interessanti di classifica. Il match contro i salentini è stato anche l’occasione per alcuni nuovi acquisti di sbloccarsi, come ad esempio Danilo Cataldi e Andrea Colpani, che hanno realizzato entrambi una doppietta. Le brutte notizie riguardano invece il nuovo infortunio di Albert Gudmundsson, che ha accusato un problema alla coscia destra e in settimana svolgerà gli esami strumentali di rito per capire l’entità del problema.

La formazione toscana sta trovando soprattutto unimportante, che mancava nelle prime uscite stagionali, e lo dimostra il fatto che ha subito solamente un gol negli ultimi quattro incontri, ovvero quello di Christian Pulisic nella vittoria sul Milan. Per quanto riguarda la Conference League la Viola, finalista delle ultime due edizioni, ha rischiato di andare fuori ai playoff con gli ungheresi della Puskas Academy, vincendo poi ai rigori, e al debutto nel girone ha superato per 2-0 al Franchi i modesti Gallesi del TNS.Passiamo ora agli avversari. Il San Gallo non sta attraversando affatto un buon momento e ha inanellato una serie negativa nelle ultime settimane. La squadra allenata dal tedescoha perso nel weekend per 2-1 sul campo del Basilea, venendo sorpassata e scendendo al sesto posto in classifica. Con questo ko sono tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare ufficiali per i biancoverdi, che necessitano di una reazione e sperano di tirarla fuori proprio giovedì davanti al proprio pubblico. Fiorentina e San Gallo non si sono mai affrontate prima d’ora.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Fiorentina deve fare sempre i conti con le assenze di Rolando Mandragora e Marin Pongracic, cui si aggiunge ora anche quella di Gudmundsson. C’è in dubbio, inoltre, anche Moise Kean per un problema alla caviglia. Mister Palladino opterà per il solito turnover di coppa e dovrebbero rivedersi dal primo minuto Martinez Quarta e capitan Cristiano Biraghi. Buone possibilità che figurino nei titolari anche Christian Kouamé, Riccardo Sottil e Jonathan Ikoné.