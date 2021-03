SALVINI, Sempre grato a Pioli: adesso risolleviamoci

"Felice? Eh certo, fa sempre piacere perdere in casa! L'arbitro Pasqua? Non sono di quella parte del popolo rossonero che contesta: abbiamo giocato male e abbiamo meritato di perdere". A Radio Marte parla così l’Onorevole Matteo Salvini, tifoso rossonero: "Il Napoli ha giocato bene? Se uno ricorda i Milan-Napoli di anni fa la prestazione non è a livello dei ricordi ma il Napoli è stato sicuramente superiore nel primo tempo. Poi quando segni hai ragione, chi segna vince. A me non interessa il VAR, l’arbitro o la recriminazione. Speriamo che giovedì si torni a sorridere ma qualcuno degli 11 rossoneri non era a livello. Meglio Gattuso o Pioli? Legato a Gattuso ma l’attualità è Pioli quindi ringrazio il mister per ciò che ha tirato fuori da una squadra che non pensavo potesse essere al secondo posto in questo momento. Rigori per il Milan? Te li danno se entri in area. Su ieri poteva e esserci o non esserci ma non è quello che ha cambiato la partita".