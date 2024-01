SALERNITANA-GENOA, Vincono i rossoblu in rimonta 1-2

FirenzeViola.it

Tre punti che valgono oro, specialmente per le condizioni in cui il Genoa era ridotto alla vigilia della sfida dell'Arechi. La squadra di Alberto Gilardino supera in rimonta la Salernitana e inguaia la squadra di Pippo Inzaghi sempre più fanalino di coda del nostro campionato. Alla rete iniziale di Martegani hanno risposto Retegui e un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson.