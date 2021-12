SALERNITANA, Gara Udine sub iudice: non dato lo 0-3

Il giudice sportivo, nel comunicato ufficiale in cui sono elencati tutti i provvedimenti e ufficializzati i risultati delle partite, non ha assegnato la sconfitta a tavolino alla Salernitana. La squadra non si era infatti recata ad Udine per la partita perché la Asl di Salerno aveva bloccato ogni attività sportiva della società. Alle 18.30, come da prassi, c'era stato però il fischio dell'arbitro che ha dato il via alla partita mai giocata: trascorsi inutilmente 45', il direttore di gara Camplone aveva così dichiarato concluso l'incontro trasmettendo il referto al Giudice Sportivo per le determinazioni del caso. Determinazioni però che non ha preso, rimandando la decisione e bloccando anche il reclamo annunciato dalla stessa Salernitana.