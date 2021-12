SALERNITANA, Contestazione dei tifosi, la Lega....

Ore sportivamente drammatiche per la Salernitana: scade infatti oggi il termine dato dal Consiglio Federale al club campano e nessun potenziale acquirente sembra essersi interessato concretamente al club. La nota dei trustee ha lasciato infatti intendere che nessuno, per motivi diversi, abbia soddisfatto i requisiti stabiliti all'interno del trust e che la FIGC ha totalmente avallato e, in alcuni casi, imposto.La Lega Serie A chiederà al Consiglio Federale la proroga del Trust per la Salernitana fino a fine stagione. La votazione che si è tenuta quest'oggi a Milano ha raccolto 18 voti favorevoli, Claudio Lotito l'unico che si è astenuto; si cerca quindi di arrivare ad una decisione per permettere alla Serie A 2021/22 di andare avanti regolarmente, senza estromissione di una squadra al termine del girone d'andata.

Nel frattempo i tifosi della Salernitana si sono scagliati contro la società sia tramite social che attraverso uno striscione di contestazione apparso oggi al di fuori dello stadio Arechi. "Società indegna, rosa indecente e chi doveva controllare è stato compiacente. Adesso è finita la pazienza, liberate la Salernitana da questa gente". Questo quanto scritto nei pressi dello stadio, striscione firmato Curva Sud Siberiano.