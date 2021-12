Patrizio Sala uno dei simboli del Torino commenta a TMW la possibilità di prendere Amrabat per i granata.

Amrabat lo prenderebbe?

Non lo so, Juric lo conosce bene e potrebbe far comodo a lui, ha quantità e buona qualità. Per me il Toro ha bisogno di esterni, può essere utile ma andrei su altri reparti. un esterno mancino, un rifinitore e una punta".