SACCARDI, Iniziativa con ACF. Sanità toscana al top

L’assessore alla Sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi ha parlato della situazione della Toscana in relazione alla diffusione del Coronavirus: “In questo momento le nostre strutture stanno facendo fronte ai nostri bisogni. Abbiamo dato disponibilità per qualche letto a Regioni che sono in difficoltà. Abbiamo dei numeri in crescita anche se non sono dati con crescita esponenziale. I numeri dei decessi sono bassi e li conteniamo, anche se è chiaro che la Toscana ha numeri inferiori alla Lombardia: il fatto che abbiamo delle terapie intensive molto efficienti ci aiuta. Stiamo utilizzando questi giorni per attrezzarci per i tempi peggiori: non siamo tranquilli, non sappiamo se ci sarà o meno un’impennata dei casi. Ci approvvigioniamo con tutti gli strumenti necessari per far fronte alle problematiche dei nostri cittadini: abbiamo approvato una delibera per aiutare gli anziani che stanno in casa, facendogli la spesa. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro per questo progetto. Anche la Fiorentina ci ha dato la disponibilità ci ha dato una mano: stiamo mettendo insieme un'iniziativa col club viola, ho parlato poco fa con Joe Barone. Un grazie alla società gigliata, che ha dimostrato attenzione verso i problemi dei più deboli. Stiamo parlando anche per ottenere un aiuto concreto, in termini economici".