SABIRI, Il suo gol entra nella storia del Marocco

Con il gol contro il Belgio, Sabiri è entrato di diritto nella storia della nazionale marocchina. Il gol che è valso il vantaggio del Marocco è il primo segnato da punizione diretta in un Mondiale per i Leoni d'Atlante. Questa rete è inoltre la prima segnata su punizione nei mondiali in corso.



1 - Abdelhamid Sabiri has scored Morocco’s first ever direct free-kick goal at the World Cup, while it was the first direct free-kick goal scored by any nation at World Cup 2022. Curled. pic.twitter.com/BVnmdcuXmS