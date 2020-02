SABATINI, Rigore? Non l'avrei dato. Commisso...

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato così le parole di Rocco Commisso e gli episodi controversi di ieri sui quali il patron viola ha avuto un lungo sfogo: "Commisso? E' diventato la statua della libertà per i tifosi non juventini. Per me il primo rigore c'èra ma il secondo è molto dubbio. Moderando i termini, si può esprimere un opinione ma bisogna accettare il VAR. Juventus-Fiorentina? La partita è passata in secondo piano per parlare di Commisso. La Juve ha fatto una prestazione normale e la Fiorentina molto buona, ma rimane il risultato e lo sfogo di Commisso. Var? Può essere utile e ieri c'è stato in tutti e 2 gli episodi. Se non va bene così allora smettiamo di seguire il calcio. Si può discutere il Var, ma va ascoltato e accettato. Il secondo rigore non l'avrei dato ma io non faccio l'arbitro e va accettato con serenità".