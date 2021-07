S. LARSEN, Il Galatasaray offre 4 mln: non bastano

Il Galatasay si muove veloce con l'agente di Stryger Larsen per arrivare all'acquisto del danese. L'Udinese però è un osso duro a cui non bastano i 4 milioni proposti dal club turco per l'esterno. I bianconeri del patron Pozzo ne chiedono almeno 6 e non lasceranno partire il giocatore senza una proposta in linea con questa richiesta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.