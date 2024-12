RUNJAIC, Vittoria di Firenze importante. Errori individuali...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in campionato, Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, è tornato a parlare in conferenza stampa, stavolta prima del match tra le mura amiche contro il Torino. Nel corso dell’intervista sono emersi molti spunti, soprattutto riguardo al match di lunedì scorso. Ecco le sue parole: "Sicuramente è stata una vittoria importante quella di Firenze, perciò anche l'atmosfera è stata buona. L'allenamento era già pianificato prima di Firenze, però farlo dopo una vittoria chiaramente è stato più bello. C'erano anche tanti giovani che hanno potuto guardare l'allenamento e interagire con i giocatori dopo, e questo è importante nella costruzione di un legame con i nostri tifosi. Non è stato il primo allenamento a porte aperte, e l'intensità non ne ha sofferto: eravamo tutti estremamente concentrati. Per vincere le partite, però, oltre all'entusiasmo servono energia, compattezza, bisogna mettere insieme più fattori, anche domani".

E poi sugli errori individuali: "La ripresa l'abbiamo fatta bene, non avevamo cominciato altrettanto bene, subendo anche un calcio di rigore. Sappiamo che possono essere errori fatali, e abbiamo una brutta esperienza per quanto riguarda questi errori nel passato. Ci stiamo lavorando ogni giorno, l'obiettivo è evitarli. Sappiamo che possono capitare, ma dobbiamo lavorarci per capire meglio determinate situazioni".