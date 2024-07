RUI COSTA, Stagione Benfica deludente. Chiedo il 39° titolo

FirenzeViola.it

Manuel Rui Costa ha dettato le linee guida per il Benfica in occasione dell'inaugurazione della Casa do Benfica a Ginevra, in Svizzera: "Dovremo vincere più di questa stagione - ha detto l'ex viola oggi presidente dei lusitani - ma nel rispetto della sostenibilità economica, preservando il futuro del club. Vogliamo portare i 39 (scudetti, ndr) alla nazione del Benfica, essere campioni e riconquistare il titolo che era nostro. L'impegno totale per garantire i 39 scudetti è ciò che chiedo a tutti. Vogliamo riconquistare ciò che è nostro", ha sottolineato Rui Costa ai microfoni di A BOLA. "Dobbiamo renderci conto che la stagione appena conclusa è stata al di sotto delle nostre aspettative.

È vero che abbiamo vinto 7 dei 12 campionati disputati, più di tutti i nostri avversari messi insieme, ma dobbiamo fare meglio. Non solo perché non abbiamo vinto il principale, ma anche perché vogliamo sempre di più, e abbiamo creato tutte le condizioni per ottenere quei titoli", ha aggiunto.