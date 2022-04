ROSATI, Su IG ecco gli auguri dallo spogliatoio viola

Pur non essendo coinvolto sul campo, Antonio Rosati è uno degli uomini cardine dello spogliatoio di una Fiorentina che sta stupendo per risultati ma anche per compattezza del gruppo. A mostrarlo è lo stesso Rosati, attivissimo sui social e molto seguito dai tifosi fiorentini. Il terzo portiere di Vincenzo Italiano ha postato oggi su Instagram un video direttamente dagli spogliatoi della squadra: protagonisti vari compagni di squadra, da Nikola Milenkovic a Lucas Torreira, passando per Alfred Duncan ed Arthur Cabral, ognuno dei quali ha fatto gli auguri ai tifosi nella propria lingua. Ecco il video condiviso dal portierone viola: