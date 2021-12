ROSATI, Foto col naso allungato: "Ero sereno e calmo"

Il portiere viola Antonio Rosati ha scherzato nel post partita di Fiorentina-Benevento postando un'esilarante foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae con il naso allungato alla Pinocchio e la segunte descrizione: "Tornare in campo dopo tutto questo tempo è stato davvero semplice. Ero sereno. Rilassato. Calmo. Tranquillo. Zero pressioni. Zero paure" per dire ovviamente che sentiva po' di tensione per il debutto.