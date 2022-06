ROMA, Un audio whatsapp annuncia CR7. Città in tilt

Un audio whatsapp ha mandato in tilt la città di Roma. "Ha firmato, ha firmato, a Maiorca in gran segreto, ci siamo. Il nome è quello, è Cristiano Ronaldo quindi prepariamoci": come racconta romatoday.it, di cellulare in cellulare ha cominciato a girare una nota audio nella quale si raccontava di un accordo arrivato in gran segreto per portare l'asso portoghese alla corte di Mourinho, addirittura con la data delle visite mediche già fissata e presentazione all'Olimpico il 29 giugno. Solo per questo le quote dei bookmakers sono scese da 16 fino a 6 volte la posta, anche se in realtà è stato escluso da ogni parte che questa notizia possa essere vera. Fatto sta che Roma, per un giorno, si è bloccata convinta che potesse arrivare Cristiano Ronaldo.