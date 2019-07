ROMA, Pressing su Mancini ma ballano 5 milioni

La Roma vuole Gianluca Mancini, centrale difensivo dell'Atalanta cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. I giallorossi finora hanno proposto circa 25 milioni di euro, bonus compresi, ma la forbice rimane ancora. Questo perché i nerazzurri non hanno necessità di cedere per mettere a posto il bilancio, dopo l'arrivo in Champions League. Mancini quindi diventa più caro, nonostante le assenze nelle ultime gare, dove ha perso il posto. L'Atalanta così chiede sì 25 milioni, ma è la base. Poi ci sarebbero i bonus per arrivare circa a 30, qualcosina in meno che per Manolas. Possibilità plusvalenza: a 23 anni è uno dei migliori prospetti d'Italia, con l'idea che se dovesse fare bene anche nella Capitale, allora potrà assicurare una plusvalenza ai giallorossi.